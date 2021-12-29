Meteorolojiden İzmir ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

AYDIN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram) batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram) sağanak bekleniyor.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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