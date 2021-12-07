Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

ELAZIĞ (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek yağışların, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.

Paylaşımda, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title