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Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın akşamdan itibaren Doğu Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

HATAY (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın akşamdan itibaren Doğu Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın akşam saatlerinde başlayıp 11 Ocak Salı akşamı sona ermesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilometre/saat), Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilometre/saat) olacağı uyarısı yapıldı.

Yağışların 1200 ila 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği bildirildi. Rüzgarın da etkisini arttırarak bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ile don olayı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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