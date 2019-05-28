Meteorolojiden Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 1 saat süresince Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin sel, su baskını, yıldırım ve dolu anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA