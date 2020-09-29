6 kentte hortum ve sağanak yağış bekleniyor
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6 kentte hortum ve sağanak yağış bekleniyor

29.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:15
6 kentte hortum ve sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çankırı için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve hortum uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı uyarıda bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

AFETLERE KARŞI TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çankırı illerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAMANİR: YALAN YAHU HİÇ BİRİ. TUTMUYOR. KAÇ GÜNDÜR ON GÜNDÜR AYNI UYARI VERİLİ, YOR SONUÇ YOK. EĞER BİR DE TUTARSA ÇÜNKÜ HER GÜN BÖYLE DENİYOR BİZ GÜNLERDİR, HAFTALARDIR AYLARDIR SENELERDİR AYNI UYARIYI VERİYORUZ SİZ NİYE TEDBİR ALMADINIZ DİYECEKLER. YAHU HORTUMA, KASIRGAYA, YILDIRIM DÜŞMESİNE, SELE İNSANLAR NASIL TEDBİR ALABİLİRLER ONU ANLAYAMIYORUM BİR DE NASIL TEDBİR ALACAĞIMIZI AÇIKLASALAR ÇOOOK AMA ÇOK SEVİNECEĞİM. OLMAZ, OLMASI MÜMKÜN DEĞİL. YAĞLI DEREDE GÖRMEDİNİZ Mİ NASIL ÖNLEM ALINIRDI ORADA?ALLAH CC. DENİZ
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