Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı

Meteoroloji ve NASA'dan sonra Türkiye'deki su kıtlığının boyutlarıyla ilgili bir uyarı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan geldi. Türkiye'nin su kıtlığı riski oranının 2,78'e düştüğü belirtilirken dünyanın en riskli bölgesi kabul edilen Filistin'de ise bu oranın 3,67 olduğu belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi'nin (NASA) kuraklıkla ilgili uydu verileri raporu sonrası Türkiye'ye bir uyarı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan geldi.

TÜRKİYE'NİN SU KITLIĞI RİSKİ ORANI 2,78'E DÜŞTÜ

Bloomberg'ün haberine göre, WWF'nin iklim değişikliği, suyun düzenlenmesi ve yönetimle alakalı 5 yıllık verilerin analizine göre, Türkiye'de büyük bir kuraklık beklendiği ve özellikle de şehirde yaşayan insanların su temini konusunda ciddi sorunlar yaşayabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin su kıtlığı riski oranının 2,78'e düştüğü, dünyanın en riskli bölgesi kabul edilen Filistin'de bu oranın 3,67 olduğu belirtildi. Dünyada en az su kıtlığı riskine sahip ülkenin ise 1,54 ile Norveç olduğu açıklandı.

"BAŞLICA NEDEN KAÇAK KULLANIM VE SULAMA SİSTEMLERİ"

WWF Küresel Tatlı Su Programı Başkanı Stuart Orr, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Güney Asya'daki bazı ülkelerde de benzer sorunlar yaşayabileceğini söyledi. Orr, iklim değişikliğinin şehirlerdeki suyu azalttığını ancak bu duruma asıl yanlış planlamanın neden olduğunu belirterek, "Su kıtlığının başlıca nedeni kaçak kullanım ve sulama sistemlerinin iyileştirilmemesidir. Bunun yanında talep yönetiminin doğru yapılamaması ve suyun yanlış taksim edilmesi de diğer büyük sebeplerdir" diye konuştu.

KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Haberde, WWF'nin şu anda Türkiye'de yıllık su tüketiminin kişi başına bin 519 litre olduğu belirtilirken ancak 2030 yılında nüfusun 100 milyona ulaşmasıyla bu seviyenin de bin 120 litreye düşeceğinin öngörüldüğünün altı çizildi. WWF Türkiye Temsilcisi Uğur Bayar ise su kıtlığı oranının bin 700 litre kabul edildiğini açıkladı.

NASA DA UYARMIŞTI

NASA Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi, Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi İzleme (GRACE-FO) uydu ölçümleriyle, Türkiye'nin kuraklık haritalarını yayımladı. Yağışların mevsim ortalamasının altında olduğuna dikkat çekilen haritalarla, Türkiye'nin çoğu bölgesinin şiddetli kuraklık yaşadığı vurgulanmıştı. NASA Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi, 11 Ocak 2021 günü GRACE-FO uyduları tarafından kaydedilen, Türkiye'nin yer altı suyu ve toprak nemi ölçümlerine ilişkin iki harita yayımlamıştı.

METEOROLOJİ RAPORUNU AÇIKLAMIŞTI

Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan meteorolojik haritalarda Türkiye'nin yüzde 80'inden fazla alanında "olağanüstü şiddetli kurak ve şiddetli kurak" verilerinde olduğu gibi NASA'nın yayımladığı benzer iki haritada şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edilmişti.