Ekim ayına girilmesiyle birlikte havalar da soğumaya başladı. Yağışlar da bugün itibariyle başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde yağışların şiddetini artıracağını belirterek, vatandaşları önlem almaya davet etti.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Kars ve Ardahan, Iğdır çevreleri, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAATTE 60 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında "Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tek tek uyarıda bulunduğu iller ve bölgeler şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 15°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

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