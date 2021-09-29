Meteoroloji'den sel uyarısı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler - Haberler
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Meteoroloji'den sel uyarısı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Meteoroloji, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlarla ilgili sel uyarısı yaptı. Yağışların bu akşam saat 22.00'dan sabah 06.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı hazır tutmak için peş peşe uyarılar gerçekleştiriyor. Müdürlük, Karadeniz bölgesinde beklenen yağışlar için de kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den sel uyarısı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
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Haber: Meteoroloji'den sel uyarısı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler - Haberler
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