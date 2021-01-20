Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kent için uyarı
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Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kent için uyarı

20.01.2021 07:54 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:15

Meteoroloji'nin paylaştığı son verilere göre yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak. İstanbul'un da aralarında olduğu 15 kente turuncu kodlu uyarı verilirken, 15 kente de sarı uyarı verildi. Yetkililer vatandaşları olumsuz durumlara karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kent için uyarı

İSTANBUL DAHİL 15 KENTE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında 30 kente renkli uyarıda bulunuldu. Buna göre; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Sakarya, Sinop, Bartın, Düzce, Yalova, Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, Kastamonu, Edirne ve Bursa'ya turuncu kodlu uyarı verildi.

15 KENTE SARI KODLU UYARI

Ayrıca; Adana, Artvin, Giresun, Mersin, Manisa, İzmir, Ordu, Trabzon, Osmaniye, Samsun, Rize, Muğla, Antalya, Aydın ve Hatay için de sarı kodlu uyarı verildi.

FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın; gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Antalya Körfezi ile açıklarında 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Orta Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kent için uyarı
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