Meteoroloji'den Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "zirai don" uyarısı
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Meteoroloji'den Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "zirai don" uyarısı

18.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:10
Meteoroloji'den Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam itibarıyla başlaması beklenen zirai don olayının 3 gün sürmesi bekleniyor.

Zirai don olayının tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Bursa, Eskişehir, Kütahya ile Bilecik'te orta şiddette, bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli derecede görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere bölgedeki vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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