Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Muğla, Aydın ve Antalya illerinde yağışlı havalar hakim olurken, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, akşam saatlerine kadar güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İstanbul: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Ankara: 24°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 22°C, sağanak yağışlı

Antalya: 25°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı