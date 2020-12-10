Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı

10.12.2020 21:38 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz bölgeleri ile Mersin, Adana ve Çorum çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yer alan, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak uyarısı yapıldı.

EGE VE BATI AKDENİZ DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Ege Bölgesi'ndeki Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak ile Batı Akdeniz'de yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'da sağanak etkili olacak.

BATI KARADENİZ İÇİN DE UYARI GELDİ

Batı Karadeniz'de yer alan; Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, ve Bartın'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA SİVAS HARİÇ KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji, İç Anadolu Bölgesi'nde de Sivas hariç; Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Ayrıca, Mersin, Adana ve Çorum çevreleri için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 37 il için sağanak yağış uyarısı

SEL UYARISI

Yağışların; Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 37 il için sağanak yağış uyarısı

ÇATI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı ve Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli olmak üzere fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 37 il için sağanak yağış uyarısı

MERSİN'E TURUNCU ALARM

Mersin'in batı ilçelerinde gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 11.12.2020 Cuma sabah saatlerinden itibaren Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den 37 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı
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