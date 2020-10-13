Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kent için sağanak yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kent için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

13.10.2020 08:06 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:32

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile Ege Bölgesi'nde bulunan 12 ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul sarı kodla uyarılırken, vatandaşların yaşanılabilecek olan olumsuz durumlara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Marmara ve Ege Bölgesi'nde bulunan illere uyarılar verildi. Uzmanlar sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulunurken, yağışların bugün saat 10:00 sıralarında başlayacağı ve akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji'den, 12 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den, 12 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

DOĞA OLAYLARINA KARŞI UYARILARDA BULUNULDU

Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji'den, 12 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

İSTANBUL VE 8 İLE SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji'nin, Türkiye için uyarı durumu haritasında; İstanbul, Aydın, Bursa, Edirne, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla ve Yalova'ya sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den, 12 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

3 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji İzmir, Balıkesir ve Çanakkale için de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Buradaki vatandaşlar; sel, su baskını ve hortum riskine karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den, 12 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın Salı öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kent için sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Haber Yorumları (3)
SEFASÜLEYMAN: sefam istanbul seni bekliyor gene özel üniversiteye gidecen az kaldı SABIR SABIR :)
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IHTIYAR: Yavv hee heee, kesin oyledir laaa
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6.FİLO: Meteorolojiye inanmayın boşa maaş alıyorlar.
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