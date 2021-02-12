Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek
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Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek

12.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:15

Meteoroloji'nin günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı İstanbul'da 20 derece birden düşen sıcaklıkla birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışların 5 gün boyunca devam edeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul'da etkili olmaya başladı. Soğuyan hava ile birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji orta vadeli tahmin haritasında kar yağışının 5 gün etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek

SICAKLIK 20 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek

SON YILLARIN EN AĞIR KIŞ ŞARTLARI

Kar yağışının İstanbul'da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak.

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı:

"Bugün parçalı bulutlu en düşük 2 en yüksek 4 derece

Cumartesi bulutlu en düşük eksi 2 en yüksek 4 derece

Pazar kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 0 derece

Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece

Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Perşembe kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 1 derece"

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (15)
ASİL TESPİTÇİOĞU: Yok elli derece birden. 4 işlem bilmeden haber yapmayın. Dün 18 Derece idi en yüksek bugün en düşük 2. 18-2=16 tamam abartın, hobi olarak yine abartın. . ama bu kadarını da yapmayın bari
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ZAZA: ya amma abartınız sanki tarihte ilk kez kar yagıyor istanbula yagması normal yagmaması anormal
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HAYIRLISI: Kar iyi güzelde...bu pahalılıgın üstüne bir de kar yağdı zam grldi bahanedşyle fiyatlar şişer,
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