Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
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Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Gümüşhane, Rize, Trabzon için turuncu alarm, Ordu ve Samsun için sarı alarm, Giresun için ise hem turuncu hem de sarı alarm verdi. Meteoroloji, alarm verilen illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

22.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 21:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

MGM'nin yerel kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

"Yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İL İÇİN ALARM

Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre 23 Ağustos için Artvin, Gümüşhane, Rize, Trabzon için turuncu alarm, Ordu ve Samsun için sarı alarm, Giresun için ise hem turuncu hem de sarı alarm verildi. MGM alarm verilen illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

SARI VE TURUNCU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji, sarı uyarı için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" turuncu uyarı için ise "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" açıklaması yapmıştı.

Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
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