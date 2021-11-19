Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Metehan Demir hakkında araştırmalar yapılıyor. Metehan Demir kimdir? Metehan Demir kaç yaşında, nereli? Metehan Demir hayatı ve biyografisi!

METEHAN DEMİR KİMDİR?

Metehan Demir, 1969 yılında Balıkesir Edremit'te dünyaya geldi,

Başarılı gazeteci, ilk ve Ortaokul eğitimini Edremit'te liseyi ise İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamış. Bununla da yetinmeyen azimli isim Hava Harp Okulu'nu derece ile bitirmiş. 1994 yılında Hava Kuvvetleri'nden ayrılma kararı alan Metehan Demir, gazetecilik hayatını ilk adımını Ankara'da Turkish Daily News'de atmıştır. 6 yıl Hürriyet Gazetesi Savunma ve Diplomasi haberler inden sorumlu muhabirlik görevini üstlenen Metehan Demir, 2003 yılında bu görevinden ayrılmıştır.

Kısa bir aradan sonra yeniden basın dünyasına ve haber ciliğe dönen Metehan Demir halen tv100'de her salı saat 21.30'da yayınlanan Metehan Demir'in Salı Konukları' progrmını hazırlayıp sunuyor ve aynı zamanda Haber türk'te Ebru Baki'nin sunumuyla ekrana gelen sabah ekonomi programı Para Gündem'e haftanın belli günlerinde konuk yorumcu olarak katılıyor.

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