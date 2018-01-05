Meslektaşları Gazeteci İsmail Güneş'i Anlattı

ANDA Kardeşe Vefa Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Sivas İl Temsilciliği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Perşembe Sohbetleri etkinliği kapsamında Şehit Gazeteci İsmail Güneş'i andı.



ANDA Kardeşe Vefa Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Sivas İl Temsilciliği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla her hafta düzenlediği 'Perşembe Sohbetleri' kapsamında Abdi Ağa Konağı'nda düzenlenen programda dernek üyeleri, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Programa Sivas Valisi Davut Gül, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Uğur Bulut, konuşmacı olarak Doğan Haber Ajansı (DHA) Büro Şefi Eraydın Aytekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Göktürk Fırat ve muhabir Turan Bulut, Kanal 58 program yapımcısı Ebubekir Tağızade, kentte görev yapan gazeteciler katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan gazeteciler 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Gazeteci İsmail Güneş'i anlattı.



İHA Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat,"İsmail ile birebir bir tanışıklığım yok ama aynı kurumda görev yapıyor oluşumuz ve onun yaşamış olduğu sıkıntıların benzerlerini yaşamamız nedeniyle İsmail'i çok iyi anlayan birisiyim. İsmail'in ve beraberindekilerin yaşamış olduğu o faciayı biz televizyonlardan öğrendik. Kendi görev yaptığım bölgede olayın üzüntüsünü yaşayan insanlar arayıp bana taziyede bulundu. Üzüntülerini bizimle paylaştı belki İsmail'i tanımıyorduk ama burada ki meslektaşlarının yaşadığı üzüntüyü biz de birebir yaşadık" dedi.



DHA Büro Şefi Eraydın Aytekin ise, "İsmail ile güzel günlerimiz geçti. Sürekli haber peşinde, aynı zamanda rakip kuruluş olarak tatlı bir rakabet içindeydik. İsmail'i mesleğine aşık, işine aşık, ailesini çok seven, iyi bir insan olarak tarif etmek herhalde mümkün. Bugün 'ajans muhabirliğinin şartları nedir' dediğiniz de en önemlisi fedakarlık diyoruz. Haberin bizler için hangi saatte ne zaman olacağının garantisi yoktur. Haberi ulaştırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek zorundasınız. Çok önemli bir görev. Bu bakımdan ele alındığında İsmail gerçekten gecesini gündüzüne katan, o zamanki şartlarda biraz da sıkıntı içinde olmasına rağmen, bunu asla bir sebep olarak görmeyip, aşkla işine sarılan ve gerçekten büyük mücadele veren bir arkadaşımızdı." diye konuştu.



Meslektaşları da İsmail Güneş ile olan anılarını ve meslekte karşılaştıkları zorlukları anlattı. Programa katılan Vali Gül, Güneş'in yaptıkları ile örnek olduğunu, ardından da böylesine güzel sözler söylenmesinin onun ne kadar değerli bir insan olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, rahmet diledi. - SİVAS