İZMİR Meslek lisesi öğrencilerinden 6 milyon liralık ciro

Meslek lisesi öğrencilerinden 6 milyon liralık ciroİZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi öğrencilerinin ürettiği el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, kolonya gibi temizlik ürünleri kamu kurumlarına satılarak, yılda yaklaşık 6 milyon TL...

Meslek lisesi öğrencilerinden 6 milyon liralık ciro

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi öğrencilerinin ürettiği el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, kolonya gibi temizlik ürünleri kamu kurumlarına satılarak, yılda yaklaşık 6 milyon TL ciro elde edildi. Pandemide pek çok kurumun temizlik ihtiyacını karşılayan öğrenciler, elde ettikleri gelirle İzmir 1'incisi, Türkiye 7'ncisi oldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nün 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, kolonya, bulaşık deterjanı gibi pek çok temizlik malzemesi üretiyor. Pandemi döneminde artan temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak için üretim, öğretmenlerinin gözetiminde hızlandırıldı.

Okul laboratuvarında hijyen ürün formüllerini test eden ardından atölyede üreten öğrenciler elde ettikleri malzemeleri paketliyor, etiketliyor ve dağıtıma hazır hale getiriyor. Öğrencilerin, harçlıklarını kazandıkları bu sistemde üretilen temizlik malzemeleri ülkenin dört bir yanındaki kamu kurumlarına pazarlanıyor. Öğrencilerin günlük ortalama 50 tonluk temizlik malzemesi ürettiği okul, 2020 yılında 6 milyon TL'lik ciro ile İzmir 1'incisi, Türkiye 7'ncisi oldu.

302 TON EL VE ORTAM DEZENFEKTANI ÜRETİLDİ

MOPAK Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi kimya teknolojileri alan şefi Ufuk Akış, sıvı temizlik ürünlerinin tamamını ürettiklerini söyledi. Akış, kurdukları sistem hakkında şu bilgileri verdi:

"Temizlik ürünlerini ürettikten sonra devletin resmi kurumlarına satışımızı gerçekleştiriyoruz. Yapılan protokol doğrultusunda, takvime göre belirlenen ürünleri, teslim ediyoruz. Her ay yaklaşık 30 öğrenciyle dönüşümlü çalışıyoruz. Öğrenciler dersi bittiğinde atölyeye geliyor. Her gün kimya teknoloji alanında eğitim gören 10, 11 ve 12'nci sınıftan bir grup öğrenciyle çalışıyoruz. 2020 yılında yıl boyunca yaklaşık 1 milyon tonluk ürün ortaya çıkardık. Yılda ortalama 102 ton el dezenfektanı, 200 tonun üzerinde ortam dezenfektanı ürettik.?

Okulun elde ettiği ciro ile oldukça iyi bir performans sergilediğini anlatan Akış, 'Geçen yılki hedefimiz 4 milyon TL idi. Bu yıl yapılan açıklamaya göre 6 milyon TL'ye yakın bir ciro elde ettik. Önümüzdeki yıl 6 milyon TL'nin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Pandemi sürecinde sayın kaymakamımızın izniyle üretimimiz gerekli tedbirleri alarak devam etti. Her öğrencimiz bir ayda ortalama bir asgari ücret kadar para kazanıyor. Saatini dolduran öğrencilerimiz dinlenmeye geçiyor. Çocuklar da bizler de ürettikçe mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER ASGARİ ÜCRETE ÇALIŞIYOR

12'nci sınıf öğrencilerinden Fırat Aykutlu (17), günde 8 saat çalıştıklarını söyledi. Aykutlu, 'Genel ve yüzey temizleyici, çamaşır suyu, el dezenfektanı, kolonya, sıvı el sabunu gibi ürünleri bize verilen formüllere göre üretiyoruz. Paketleme aşamasından sonra ürünleri satışa hazır hale getiriyoruz. Mezun olduktan sonra bir kimya fabrikasında çalışmak istiyorum. Pandemide bu ürünleri ürettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Furkan Çiftçi (16) ise "Sıvı temizlik malzemelerini üretiyoruz. Sıvı bir sabunu üretirken, formüldeki maddeleri kazana koyuyoruz karıştırdıktan sonra üzerindeki köpüğü alıyoruz. Esansı ekleyerek bidonlara dolduruyoruz. Daha sonra etiketlerini basarak koliliyoruz. Mezun olduktan sonra da temizlik malzemeleri üretimini yapmak istiyorum"diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNİN ZİYARET ETTİĞİ OKUL

Öte yandan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, öğrencileri tebrik etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Kardeşlerimiz ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Üretimleriyle bizleri gururlandırdılar. Bu okulların sayısının artması için hem siyasi hem ticari olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Kemalpaşa son zamanlarda İzmir'in en stratejik ilçelerinden biri haline geldi. Bugün MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yavrularımızın yapmış olduğu ürünleri gördük. Çok büyük bir gurur tablosu. Meslek liselerine talebin artması için hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de yapmaya devam edeceğiz. Meslek lisesi memleket meselesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı