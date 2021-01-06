Mesih nedir? Mesih kimdir? Mesih gelecek mi?

Mesih, kelime anlamı ile farklı dillerde farklı anlama gelse de anlam açısından birbirlerine oldukça yakın anlamlara gelmektedir. Kimi dini inançlara göre 'kurtarıcı' olarak görünen mesih nedir? Mesih kimdir? Mesih gelecek mi? sorusu meraklıların kafasında soru işareti bırakmakta.

İbrânîce mâşiah,râmîce meşiha, Sâmî dillerde müşterek anlamına gelen Mesih, fiil kökü Arapça dilinden meşeha, Asur dilinde maşâhu, İbrânîce verâmîce dillerinde "el sürmek, elle sıvazlamak, boyutunu anlamak için eli bir şeyin üzerine koymak, yağ sürmek, yağla meshetmek" anlamına gelmektedir. Mesih nedir? Mesih kimdir? Mesih gelecek mi? İşte tüm detaylar!

MESİH NEDİR?

Terim anlamıyla mesih, dinî bir görevle vazifelendirilmiş,Tanrı'nın bir görevi yerine getirmek amacıyla, el koyduğu kişi, yağ sürülmüş, hasredilmiş kişi manasına gelmektedir. Latince dilinde 'christus', Yunanca'da ise 'christos' olarak geçmektedir.

Kur'an'da birçok yerde geçen Mesih, Hz.İsa'nın lakabı şeklinde geçmekte ve kelimenin kökeni arapça olarak kabul edilmektedir. İslam kaynaklarında Hz. İsa'ya Mesih denmesini, yağla meshedilmiş olarak doğduğu, dokunmak suretiyle hastaları iyileştirdiği, çok gezdiği, doğduğunda şeytan ilişmesinden korunması için Cebrâil'in kendisine kanadıyla dokunduğu, güzel yüzlü olmasına bağlamaktadır. Temelde Tanrı tarafından özeli bir kuvvetle görevlendirilmiş, bazı peygamberleri işaret için kullanılmaktadır.

İbranice Eski Ahid'de Mesih kelimesi 'maişah' olarak Tevrat'ta 4, Ketuvim'de 14, Neviim'de 20 defa olmak üzere, toplamda 38 defa geçmektedir.

Yahudilerin kitabı Tevrat'ta Mesih, kralları ifade etmektedir. Eski doğuda, halkın kurtuluşu için ilahi bir güçle donatıldığına inanan kralları kutsal saymaktaydı ve en önemli ritüellerden biri kralın yağla meshedilmesiydi. Bu ritüel kralın Tanrı'nın vekili olduğuna ve Tanrı'nın ruhunu taşıdığına inanılırdı. Tanrı tarafından görevlendirilen ve hayat veren, herkesin kutsal saydığı, dinen saygı gösterdiği bir şahsiyetin kral olarak kabul edilmişti. Tanrı'nın görevlendirdiği krala maişah denerek, Saul, Dâvûd, Süleyman gibi farklı isimler kullanılmıştır.

Eski Ahid'de redaksiyon devri kapandığında Mesih kelimesi, kralı işaret etmekten çıkarak İsrail hükümdarlığımı yeniden kurmak ve adaletli bir toplum meydana getirmek ve insanları kurtarmak amacıyla gelmesi beklenen kral, eskatolojik bir figür haline dönüşmüştür. Böylelikle kurtarıcı olacak olan bir şahsiyetin geleceğine dair Tanrı'nın İsrailoğullarına verdiği Ahi'deki sözü, geleceği müjdeleyen kurtarıcı imajına dayanmaktadır. Buna göre Mehdi, dünyanın sonuna doğru gelmesi bekleneni İsrail'in kurtarıcısı ve Yahve krallığının kurucusu, idea kralı fikrini simgelemektedir.

MESİH KİMDİR?

Milattan önce III.asırdan itibaren Yaduilerin Mesih beklentileri eskatolojik bir hale gelirken; sadece göklerin krallığı,bir kurtarıcıyı değil, aynı zamanda mesih olduklarını iddia eden kişilerin mesih çağını getireceklerine inanılır.

İlk hristiyanlar, geleceğin kurtarıcı olarak bu fikri İsa'ya uygulayarak Yeni Ahid'de ve Eski Ahid'de M.Ö 220 yılından beri yahudi toplumunda canlılığını sürdüren Mesih beklentilerini gerçekleşmesini karşılamıştır.

YENİ AHİD'DE MESİH KİMDİR?

Yeni Ahid inanışına göre, Mesih politik ve milli liderlik özelliklerini reddeder. Davud'un neslinden geldiğini belirterek, politik olmadığını 'insanoğlu' olarak milli duygularda olmadığını idr 'benim krallığın bu dünyanın krallığı değildir' tabiriyle ifade eder. Yeni Ahid'de insanoğlu'nun eziyet çekme ile bağdaştırmayarak, vaad edilen mesih edilen mesih şeklinde düşünülerek 'Tanrı'nın eziyet çeken kulu' olarak anılır.Ayrıca Mesih'i Tanrı'nın oğlu olarak gören Yeni Ahid'e karşın, Yahudilikte 'Tanrı'nın oğlu' nitelendirmesi bulunmamaktadır. Hristiyan inanışına göre,Mesih beklentilerini karşılayan tek İsa'dır. ve tekrardan dünyaya gelecektir. Yahudi inanışına göre ise İsa, mesih değildir.

Yeni Ahid'de Davud'un neslinden gelmesi ve 'Tanrı'nın eziyet çeken kulu' olarak görmesi İsa'yı mesih olduğuna işaret etmektedir. Bir diğer işaret eden olay ise, İsa'nın çarmıha gerilmeden evvel yaşanan bazı olayları işaret etmektedir.Marta ve Petrus'un kardeşi havâri Andreas İsa'yı mesih olarak kabul etmektedir. Bunun üzerine İsa ona inananlara sessiz olmalarını ve insanoğlunun eziyet çekmek zorunda olduğunu söylemektedir. Bir diğer olay ise İsa dirildikten sonra havarilere göründüğü zaman bütüm havarilerin itiraf etmesi ancak Thomas sessiz kalmıştır. Bu olay nedeniyle ilk Hristiyan cemaati mensupları İsa'yı yaşayan rabbi olarak kabul etmiştir.

İNCİL'DE MESİH KİMDİR?

Hristiyanların İsa'yı Mesih olarak kabul etmesindeki en önemli faktör İsa'nın ölümünden sonra havarilerin inanç ve telakki sahibi olmalarıdır.İa çarmıha gerildiği esnada yeniden hayata kavuştuğunuve bazı kişilere göründüğü iddia edilmektedir. Bu olayın ardından Hristiyan inancına sahip kişiler İsa'nın yeniden dirildiğine inanmaktadır. İsa'nın tekrar dirilmesinin ardından, Mesih adı, Hz.İsa'nın ikinci adı olarak anılmıştır. Aynı zamanda bu yaşananlar, İsa'nın mesih olduğuna delil olarak sayılmış ve Hristiyan topluluğu Rab olarak kabul edilmiştir. Rab kelimesi Yunanca dilinde'Kurios', Matta ve Yuhanna'da 'Tanrı'nın oğlu' olarak geçmektedir. İsa, yaşadığı dönemlerde Tanrı'ya 'baba' olarak hitap etmekteydi. İlk hristiyanlar İsa'yı mesih olarak görmekte ve dünyayı kurtarmada Tanrı ile özdeşleşitrmekteydiler. Buna göre yeniden dirilen mesih, manevi alandaki varlığı ile Tanrı'nın biricik oğlu denerel büyük bir boşluğu doldurmuştur. Bu durum hristiyan doktrinlerinin gelişmesine neden olmuştur.

KURAN'DA MESİH KİMDİR?

Müslümanlık inancının kitabı olan Kuran'a göre Mesih adı, Hz. İsa'nın ölümünden sonra dirilmesine verilen bir sıfat değil, direk onu kastederek kullanılmıştır. Kuran'daMesih, Hristiyanlıktaki inanışa göre yer almayarak, Hz. İsa'yı bir peygamber olarak vurgulamaktadır. Kuran hadislerine göre, kıyamet alametlerinden biri olan Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne döneceği anlayışı bazı alimler tarafından tartışmalı bir konu olarak geçmektedir. Türk edebiyatında Hz İsa, Mesih, Mesîh-i Îsâ, Mesîh İbn Meryem isimleriyle yer almaktadır.

MESİH GELECEK Mİ?

Yahudilik inancında Mesih telakkisi yahudi âmentüsünün temel unsurlarından biri olarak geçmektedir. Eski Ahid'de bulunan çeşitli kişiler tarafından ifade edilene göre, yahudi halkının seçkin halk oldukları inancını, ileride gelecek kurtarıcı müjdecisi ve Mesih'in bir kurtarıcı beklentisini doğurmuştur. Ancak Yahudi inancına göre henüz Mesih dünyaya gelmemiştir. Hristiyan inancına göre ise, Mesih'in Hz.İsa olduğu kabul edilmekte ve Hz.İsa'nın ikinci defa geleceğine inanılmaktadır.