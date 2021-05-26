Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı Türkiye'de marka haline gelen Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa enginarının üreticilerini hasat zamanında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Coğrafi işaretle birlikte Hasanağa enginarı, Türkiye'de önemli bir ürün...

- Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı

BURSA - Türkiye'de marka haline gelen Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa enginarının üreticilerini hasat zamanında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Coğrafi işaretle birlikte Hasanağa enginarı, Türkiye'de önemli bir ürün olarak listelere girdi" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda 2020 yılında "Coğrafi İşaret" tescili alan ve bu sayede Türkiye'de marka haline gelen "Hasanağa Enginarı"nda hasat başladı. İriliği, kılçıksız ve yumuşak dokusu, lezzetiyle kalitesini zirveye çıkaran, hasat döneminin ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından büyük talep gören Hasanağa enginarında rekolte bu yıl düşük olsa da, kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Hasanağalı enginar üreticilerini tarlada ziyaret ederek, bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.

Nilüfer Belediyesi olarak Hasanağa enginarına coğrafi işaret alarak üreticiye pazarlama konusunda büyük destek olduklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa enginarının, bu sayede Türkiye'de önemli bir ürün olarak listelere girdiğini ifade etti. Başkan Erdem, "Enginar hasadı geçen hafta başladı. Umuyorum ki emeklerinin karşılığını alırlar. Çiftçilerin ürünlerini pazarladıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak 2020 yılını Tarım Yılı, 2021 yılını da sağlıklı gıdaya ulaşmada farkındalık oluşturmak için Gıda Yılı ilan ettiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, "Vatandaşlarımıza da coğrafi işaretli Hasanağa enginarını mutlaka almalarını, sağlık için de çok önemli olan bu ürünü değerlendirmelerini hatta vakumlu paketler halinde alarak, gelecek günlere yönelik de saklamalarını tavsiye ediyorum. Lütfen çiftçimize destek olalım" diye konuştu.

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı enginar üretiminde rekoltenin düşük olmasına rağmen kaliteden ödün vermediklerini belirten Hasanağalı enginar üreticisi Mustafa Turan da, gelen taleplerden memnun olduklarını ifade etti. Turan, "Bu yıl kışın sert geçmesi, enginarları verim olarak çok etkiledi. İstediğimiz rekolteyi yakalayamadık ama rekolte düşük olsa da, kalitemiz yüksek. Bundan dolayı mutluyuz. Şu an enginarın tanesi 5-6 TL arasında satılıyor. Enginarları hasat ettikten sonra temizliyoruz, vakumlu paket yapıp tüketicilere teslim ediyoruz. Bursa dışından almak isteyenlere de kargo yapıyoruz" dedi.

Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte talebin çok fazla arttığını, pazarlama konusunda sorun yaşamadıklarını söyleyen Mustafa Turan, "Daha önce enginarlar ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiliyordu. Coğrafi işaretle birlikte ürünlerimiz yok satmaya başladı. Bursa'nın talebine yetişemiyoruz. Hasanağa enginarı sulak ve verimli topraklarda yetiştiği için yumuşak, iri taneli olur ve asla kılçık yapmaz. Susuz alanlarda yetişen enginar kılçık verir, kalitesi düşer. Enginar bol su isteyen bir ürün. Bölgemiz sulak olduğu için bizim enginarımız kendini taze tutar, böylece kılçık oranını tamamen kaybeder. Yerken de lezzetiyle kendine hayran bırakır" şeklinde konuştu.

Hasanağa'da hasat dönemi bayram havası yaşandığını dile getiren Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan da, coğrafi işaret alınmasıyla birlikte Hasanağa enginarına büyük talep oluştuğunu belirtti. Turan, "Bin dönüm üzerinde enginar var. Bursa'nın yanı sıra İstanbul'dan da çok fazla talep var. Üreticilerimiz, taleplere yetişmeye çalışıyor" dedi.

Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı
Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı
Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı
Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da cinnet...2 ölüm
Bursa'da cinnet...2 ölüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Antony Blinken Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:36:53. #1.15#

title