Pakistan Uluslararası Havayolları'nda bir pilotunun mesai saati dolduğu için yarı yolda acil iniş yaptığı ve sonra da uçuşu tamamlamayı reddettiği iddiası gündem olmuştu. Haberlere de konu olan iddianın doğru olmadığı, pilotun kötü hava koşulları yüzünden iniş yaptığı sonrasında da havacılık kuralları gereği uçuş süresini tamamladığı için uçuşa devam etmediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek olan uçağın kalkış saati, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. PK 9754 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağı kaldırdıktan sonra, Riyad'a 409 kilometre uzaklıktaki Dammam'da havalimanına acil iniş yaptı.

''MESAİM BİTTİ'' DEYİP ACİL İNİŞ YAPTI İDDİASI

Haberlere konu olan olayda, pilotun mesaisi bittiği için acil iniş yaptığı sonrasında da uçuşu tamamlamak istemediği iddia edildi.

''PİLOT GÜVENLİ UÇUŞ SÜRESİNİ DOLDURDU''

Pakistan Uluslararası Havayolları tarafından yapılan açıklamayla iddialar çürütüldü. Açıklamada pilotun mesaisi bittiği için değil, kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi. Uçuşun aynı pilot tarafından devam etmesinin havacılık kurallarına aykırı olduğu, pilotun güvenli uçuş yapmak için gerekli uçuş süresini doldurduğu ve dinlenmesi gerektiği ifade edildi.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Mesaisi biten pilotun seferi tamamlamayı reddedip acil iniş yaptığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Pakistan Uluslararası Havayolları'nda bir pilotun mesai saati dolduğu için yarı yolda acil iniş yaptığı ve uçuşu tamamlamayı reddettiği iddia edildi. Pilotun kötü hava koşulları yüzünden iniş yaptığı, havacılık kuralları gereği uçuş süresini tamamladığı için uçuşa devam etmediği ortaya çıktı."

Emine Ezgi Özdemir Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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