Merzifon'da 2 kadın korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu
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Merzifon'da 2 kadın korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

Merzifon'da 2 kadın korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yakalanan 30 ve 86 yaşındaki 2 kadın, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Merzifon'da 2 kadın korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu
30.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:11

Merzifon'da 2 kadın korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yakalanan 30 ve 86 yaşındaki 2 kadın, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi pandemi servisinde yaklaşık 10 gün önce yeni tip korona virüs tanısıyla yatan ve yapılan testleri pozitif çıkan 30 yaşındaki Hayriye Kartal ile 86 yaşındaki Emine Duran, bakım ve tedavileri sonucunda sağlığına kavuşarak sağlık personellerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

Uzman Dr. Burcu Kuzu ve ekibi, Hayriye Kartal ve Emine Duran'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek kendilerini alkışla uğurladı.

Merzifon'da 2 kadın korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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