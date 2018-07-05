Meryem Uzerli'nin 16 Yıl Önceki Hali Instagram'a Damga Vurdu

"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, 16 yıl önceki halini Instagram'dan paylaştı. Uzerli'nin gençlik fotoğrafı takipçileri tarafında yüz binlerce beğeni aldı.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraftaki doğal güzelliğiyle takipçilerini heyecanlandıran Uzerli, tam not aldı.

Meryem Uzerli Kimdir?

12 ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula'dır. Gençliğinde Hamburg'a yerleşip Schauspielstudio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel'in de içinde bulunduğu Almanya'nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.

5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde; 8 ay süren seçmeler sonrasında Hürrem rolünü Meryem Uzerli canlandırmıştır.

173 cm. boyunda olan Meryem Uzerli, ana dili Almanca olup aynı zamanda İngilizce biliyor. Türkçesi çok iyi olmasa bile dizinin hikayesine paralel olarak Hürrem Sultan gibi bir nevi Türkçesini geliştirmiş olacak. Almanya'da bir çok televizyon filmi ve dizide rol alan Meryem Uzerli binicilik, yüzme ve basketbol sporlarını yaptı.

2015 yılının Eylül ayında başlayacak yeni bir dizi film anlaşması yaptığını söyleyen Meryem Uzerli, bu arada yine "Elidor" markasının reklam yüzü oldu.

2015 yılında "Annemin Yarası" adlı sinema filminde Meryem Uzerli, Ozan Güven ile başrolde oynadı.

Meryem Uzerli, Murat Yıldırım ve Mehmet Aslantuğ'un başrolünde oynadığı, "Gecenin Kraliçesi" adlı dizinin adı ilk önce "Cesaret" olarak, sonra da "Aşkın Kokusu" olarak duyurulmuşken son olarak "Gecenin Kraliçesi" olarak değiştirildi.