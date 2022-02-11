Merve Özbey'e Evlilik Yıl Dönümü Sürprizi

İSTANBUL (Snob Magazin) - Eşi Kenan Koçak'ın kendisine sürpriz yaptığını belirten başarılı sanatçı, "Keyifler yerinde, konserler yoğun. Onun dışında evde kızımızla vakit geçiriyoruz" dedi. Evliliklerinin 3'üncü yılına giren Merve Özbey ve Kenan Koçak çiftine gecenin ilerleyen saatlerinde pasta sürprizi yapıldı.

Sürpriz karşısında duygulanan Merve Özbey pastayı eşiyle beraber üfledi.

Merve Özbey kimdir?

Merve Özbey Koçak 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Merve Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş'in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Merve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Merve Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Merve Özbey'in Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi. Temmuz 2015 yılında Merve Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmi listesinde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı.2021 yılında uzun bir aradan sonra 'Yerle Yeksan' adında bir single çıkarmıştır.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu.Çiftin Elif Üzüm adından bir kız çocukları var.