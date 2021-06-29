Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi
Her yaptığıyla gündem olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Boluğur, yeni tarzını "Tatile giriş saçım" notuyla duyurdu.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
TATİL MODUNU AÇTI
33 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, tarzını yenilediğini söyledi. Boluğur, paylaşımına, "Tatile giriş saçım" notunu düştü.
İşte Merve Boluğur'un tatile giriş imajı;