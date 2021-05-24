Merve Boluğur'dan dikkat çeken sözler: Arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı videoda ilişkilerinden bahsederken "Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum" dedi. Fiziğinden çok memnun olduğunu da söyleyen oyuncu, "Popo kıvrımlarımı önemsiyorum. Hafif de kaslı bir görüntü. Fena değil" diyerek takipçilerini şaşırttı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 33 yaşındaki oyuncu YouTube kanalında yayınladığı bir videoda ilişkilerin doğasından bahsetti. Geçtiğimiz haftalarda da yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ancak sevgilisinin adını paylaşmayan Merve Boluğur, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"YANLIŞ BİR YERDE OLMAKTANSA KENDİ DÜNYAMDA KALIRIM"

İlişkileri hakkında konuşan Boluğur, şunları söyledi: "İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. 'Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım. Kendime saygı konusunda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor."

"KÖTÜ YORUMLARI ÖNEMSEMİYORUM"

Sözlerine şu şekilde devam eden 33 yaşındaki oyuncu: "Kötü yorumları önemsemiyorum. Kendimi alanımı korumak önemli. Kontrolümde olmayan kısımla ilgimi kesiyorum. Karşımızdaki insanı anlamaya yönelik hareket etmeliyiz. Mesela kaçan kovalanır bana çok çiçek alıyor diyebilirsin. Fakat o senin popülerliğin, güzelliğin için olabilir. O anki boşluktan olabilir. O insanı önemseyebildiğin zaman sağlam bir şeyler kurabilirsin. Prensiplerim var. Kendi hayatımın başrolündeysem yorumumu da dilediğim gibi kaleme almak hakkım."

"KENDİMİ BİR ARI GİBİ DÜŞÜNÜRSEM ERKEĞİN KONMASINI İSTİYORUM"

İlişkileri ve erkeklerin doğal yapısı hakkında konuşan Merve Boluğur, "Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum. Hayalimdeki meslek sunuculuktu. Bu duygumu özgürlükle yaşadığım bir kanalım var. Yürüyüşü koyuyorum spor olarak hayatıma. Yürürken hayatımla ilgili kararlar aşamasında iyi bir muhakeme oluyor. Özellikle yolda gördüğüm hayvanlarla iletişim kurmak beni besliyor" açıklamalarında bulundu.

"POPO KIVRIMLARIMI ÖNEMSEMİYORUM"

Kendi sağlığıyla da ilgili konuşan güzel oyuncu, "İnip kalkmalarım zaten meşhur. Çünkü popo kıvrımlarımı önemsiyorum. Hafif de kaslı bir görüntü. Fena değil. Sağlıklı bir bedenim var. Sürekli beraberiz ona saygı duyuyorum, iyi bakıyorum" dedi.