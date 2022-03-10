Mertcan Avcı iddianamesi mahkemeden döndü

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı (26) hakkında hazırlanan iddianamenin, yeterli delil toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle iadesine karar verildi. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı bu karara, savcı itiraz etti. Adli süreç ile ilgili DHA'ya açıklamada bulunan Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, savcılık ve mahkeme arasında farklı iki görüş olduğunu belirterek, "Yerleşik yargı uygulamalarında, bu çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı ya kabul edecek ya da reddedecek. Reddederse iddianamedeki eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.

"Savcı, iddianamenin iadesine itiraz etti. Bu düğümü çözecek mahkeme 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Savcılık ve mahkeme arasında farklı iki görüş var. Yerleşik yargı uygulamalarında, bu çok olağan bir durum değil. Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği, başkaca faillerin olduğuna ilişkin tahkikat talepleri sonucunda deliller toplanmıştı. Mertcan Avcı'nın da tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirak suçundan cezalandırılması için geçen duruşma öncesi yeni bir şikayet yaptık. Savcılıkta soruşturmaya başladı. Soruşturma kapsamında Mertcan Avcı gözaltına alındı ve kuvvetli suç şüphesi ile tutukladı. Karara sanık avukatı itiraz etti. Yapılan itiraz reddedildi. Savcılığı hazırladığı iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi bu durumu değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı ya kabul edecek ya da reddedecek. Eğer kabul ederse iddianame kabul edilmiş olacak. Reddederse iddianamedeki eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek" dedi.