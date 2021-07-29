Mert Fırat kimdir? Kefaret Sinan kimdir? Mert Fırat kaç yaşında, nereli? Mert Fırat biyografisi!

Bu akşam final yapan Kefaret dizisi oyuncusu Mert Fırat merak ediliyor. Kefaret dizisinde Sinan karakteri dikkat çekiyor. Kefaret dizisinde Sinan karakterini Mert Fırat canlandırıyor. Peki, Mert Fırat kimdir? Kefaret Sinan kimdir? Mert Fırat kaç yaşında, nereli? Mert Fırat biyografisi nedir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Mert Fırat hayatı merak ediliyor. Bu akşam final yapan Kefaret dizisi oyuncusu Mert Fırat merak ediliyor. Kefaret dizisinde Sinan karakteri dikkat çekiyor. Kefaret dizisinde Sinan karakterini Mert Fırat canlandırıyor. Peki, Mert Fırat kimdir? Kefaret Sinan kimdir? Mert Fırat kaç yaşında, nereli? Mert Fırat biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KEFARET SİNAN KİMDİR?

İzmit doğumlu. Plastik fabrikasında işçi bir baba ve aynı fabrikanın mutfak elemanı bir annenin oğlu. Sinan çizgi roman ve polisiye hastasıydı-hayalperestti, dünyayı kurtaracağına inanıyordu. Yalnız geçen uzun yatılı gecelerini bir pencerenin içinde okuyarak geçirmişti.

Sinan kötülüklerle savaşmanın tek yolunun çok güçlü bir polis olmaktan geçtiğine karar verdi. Oldu da. Sinan çok yakışıklıydı. Olmayan ailesinin özlemi ile sıcak bir yuva kurma hayali vardı. Ancak bağlanma korkusu çok içine işlemişti. Zeynep'le yolu kesişen Sinan'ın hayatı çok değişecekti.

MERT FIRAT KİMDİR?

Şahabettin Mert Fırat (d. 10 Ocak 1981, Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezundur.

Ankara doğumlu Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye'den gelme, ötekiler Kafkasya'dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.

Fırat, Tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlarda dizilerde de kendini göstermiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel filminde rol almıştır.

2018'de oyuncu İdil Fırat'la hayatını birleştirdi.

FİLMOGRAFİSİ

Senaryo

• Bir Varmış Bir Yokmuş (2015)

• Atlıkarınca (2010)

• Başka Dilde Aşk (2009)

Oyuncu

• İlginç Bazı Olaylar (2021) - Tolgay (Konuk Oyuncu)

• Kefaret (2020-) - Başkomiser Sinan

• Her Şey Seninle Güzel (2018)

• Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık

• Ufak Tefek Cinayetler (2017-2018) - Serhan Aksak

• Yol Ayrımı (2017)

• Aşk ve Gurur (2017) - Kenan

• Serçe Sarayı (2015) - Kadir

• Gece (2014) - Yusuf

• Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan

• The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi

• Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut

• İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy

• Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur

• Unutma Beni İstanbul (2011)

• Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç

• Dedemin İnsanları (2011) - Hasan

• Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol

• Beni Unutma (2011) - Sinan

• Atlıkarınca (2010) - Erdem

• Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler

• Başka Dilde Aşk (2009) - Onur

• Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin

• Hayattan Korkma (2007) - Engin

• İşte Benim (2006) - Ali

• Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu

• Bizim Evin Halleri (2000) - Bora

TİYATRO OYUNLARI

• Westend - DasDas Sahne 2019

• Gece Sempozyumu - 2018

• Joseph K. - DasDas Sahne 2017

• En Kısa Gecenin Rüyası (2015-) Dimitrius

• Parkta Güzel Bir Gün - 2014 - Sınır Muhafızı

• Bütün Çılgınlar Sever Beni - 2013 - Janus

• Antonius ile Kleopatra - 2012, Oyun Atölyesi) - Ceasar

• Testosteron - 2008-2012, Oyun Atölyesi - Tretyn

• Hırçın Kız - 2006-2007, Oyun Atölyesi - Tranio

• Atları da Vururlar - 2004-2005, Ankara Devlet Tiyatrosu

• Palyaço Prens - 2003-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu

• Şeyh Bedrettin - 2002-2003, Ankara Devlet Tiyatrosu

• Suç ve Ceza - 2001-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu

• Hastalık Hastası - 1999-2000, Söder Theatre, İsveç