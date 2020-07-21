Mersinli kadınlardan 'Pınar Gültekin' cinayetine tepki MERSİN'de Kadın Platformu üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmesine tepki gösterdi.

MERSİN'de Kadın Platformu üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmesine tepki gösterdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27), eski erkek arkadaşı C.M.A. (32) tarafından vahşice öldürülmesine Mersinli kadınlardan tepki geldi. Mersin Kadın Platformu üyeleri, basın açıklaması ile cinayete tepkilerini dile getirdi. Kadınlar adına açıklama yapan platform üyesi Ceren İnan şunları söyledi: "Pınar Gültekin 'hayır' dediği bir erkek tarafından işkenceyle öldürüldü. Pınar maalesef ilk değil, ama son olması için biz kadınlar dün nasıl sokakları doldurduysak bugün de Türkiye'nin dört bir yanında sokakları dolduruyoruz. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün hayatta olacak olan Pınar ve daha yüzlerce kadın için gerçek adalet İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla gelecek, biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi diyor ki, ilk başta şiddeti önleyici politikalar geliştirin. Şiddet, eşitsizliğin sonucu olarak ortaya çıkar. Bu yüzden de toplumsal cinsiyet eşitliğini tanıyın diyor. İstanbul Sözleşmesi diyor ki, kovuşturma sürecini etkin yürütün. Yani şiddet failine takım elbise giydi diye iyi hal indirimi vermeyin, haksız tahrik indirimleri vermeyin, konuyla bağlantısı olmayan kadının özel yaşımına dair bilgileri mahkemenin konusu yapmayın diyor. İstanbul Sözleşmesi diyor ki, politika geliştirin, ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm kurumlarla koordinasyon kurun. Yani diyor ki, erkek şiddetine karşı mücadele eden kurumların sözlerini dinleyin, bununla ilgili bir politika geliştirin ve tüm kurumlarda bunun uygulanmasını garanti altına alın."

Kaynak: DHA