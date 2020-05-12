MERSİN Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı
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MERSİN Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı

Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladıMERSİN'de koronavirüs nedeniyle getirilen şehirlerarası yolculuk ve seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Sarıkeçili Yörükler, sahildeki kış yurdundan, yaz yurduna 20 gün sürecek göçe başladı.

MERSİN Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı
12.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:04

Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı

MERSİN'de koronavirüs nedeniyle getirilen şehirlerarası yolculuk ve seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Sarıkeçili Yörükler, sahildeki kış yurdundan, yaz yurduna 20 gün sürecek göçe başladı.

Yaz mevsiminde Konya civarında, kış mevsiminde ise Mersin'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 200 Sarıkeçili Yörük ailesinin, 20 Nisan itibariyle başlayacak 'yaz yurdu' göçü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen şehirlerarası yolculuk ve seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yaz göçü başladı.

Yaklaşık 70 bin küçükbaş hayvanıyla bazı aileler, modern araçlarla yaz yurtlarına giderken, sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerden Kuş Ali lakabıyla tanınan Ali Uçar (62), Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor. Uçar, yüzlerce keçisi ve develeriyle Bozyazı ilçesinden çıktığı göç yolculuğunun konaklama noktası olan Gülnar ilçesinin yüksek kesimlerindeki Söğüt Yaylası'nda halen develer eşliğinde Akdeniz sahilinde, bazen Torosların sarp yamaçlarında, bazen de karayolunda yaz yurdu yolculuğunu sürdürüyor.

YOLCULUK 20 GÜN SÜRECEK

Birçok ailenin modern araçlarla yazı geçirecekleri yaylalara gittiğini belirten Ali Uçar, virüs nedeniyle bu yıl yola geç çıktıklarını söyledi. Dağda oldukları için koronavirüs salgınından pek etkilenmediklerini anlatan Uçar, "Bize bir sıkıntı olmadı ancak, şehirdekiler sıkıntı yaşadı. Geçen yıla göre biraz geciktik. Ben genelde bu tarihlerde yaylaya çıkardım. Göçe izin verilmesi güzel zamana denk geldi. Bu zorlu yolculuk 20 gün sürecek. Konaklaya konaklaya gideceğiz. Tabii ki zaman zaman sıkıntılar da yaşayacağız. Geçtiğimiz yerlerde vatandaşın bağı, bahçesi oluyor. İster istemez hayvanlar zarar veriyor ama bugüne kadar problem yaşamadık" dedi.

Göç eden Yörüklerden Mustafa Budak ise "İller arasında yasak vardı. Bu yasak da aybaşından bu yana serbest oldu. Allah'ın izniyle, hayırlısı ile yola çıktık. Allah izin verirse 20 gün içinde Konya Hadim'e yaylaya varacağız. Virüsten dolayı biraz geç kaldık ama o da aşıldı" diye konuştu.

ANLAYIŞ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ

Göçe katılan Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal da virüs nedeniyle getirilen kısıtlamaya anlayış gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Anlayış göstermek zorundayız da ama şu var, hayvanlarımız mevsimsel tarihe alışık olduğu için o tarihlerden sonraki zamanlar hayvanlarımıza dokunuyor. Hem halkımız için, hem de milletimiz için yapacak bir şey yok. Gecikme süresi de bitti. Bizim en büyük korkumuz, yasağın 1 Mayıs'tan sonrasına olmasıydı. Eğer olsaydı bu hayvanlarımız için kötü olurdu. 1 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 200 hanelik Sarıkeçili göçer raporlarını aldı, herkes yayla yoluna göçmeye başladı."

MERSİN Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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