Mersin Yenişehir Belediyesi destek verdi, hedefini büyüttü

İçyer,elde ettiği dereceleri düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Son bir yıldır Mersin Yenişehir Belediyesi adına yarışmalara katılan ve Yenişehir'e 6 madalya getiren Mersin Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi Nevzat İçyer, bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

30 yılı aşkın süredir maratonlara katılan ve çok sayıda önemli dereceler alan 71 yaşındaki Master atlet Nevzat İçyer, son bir yıldır Yenişehir Belediyesi adına maratonlara katılıyor. Yenişehir Belediyesinin desteği ile hedefini büyüten İçyer, Mersin Yenişehir'e bir dünya şampiyonluğu getirmek istediğini söylüyor. İçyer, "Şimdiye kadar hemen hemen 80'in üzerinde madalya kazandım. 30 tane kupam var. Üç tane Balkan şampiyonluğum var, Avrupa ikinciliği, dünya dördüncülüğüm var, uluslararası çok şampiyonluklarım var. Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Tarsus'ta şampiyonluklarım var. Gaziantep'te ikinci oldum, Kayseri'de birinci oldum, Toroslar'da ikinci oldum" dedi.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

50 yıldır sporun içinde olduğunu ve bugün olduğu gibi geçmişte de Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kendisine her zaman destek verdiğini anlatan İçyer, "50 senedir sporun içindeyim, 50 senedir sporun içinde olduğum için devamlı koşuyorum. Kayak, futbol sporlarının hepsini yaptım. En sonunda karar verdim atlet oldum. 30 yıl önce Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit Bey ile tanıştım. O zaman kooperatifler birliği başkanıydı, beni destekledi, cesaret verdi onun sayesinde spora başladım. Avrupa şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları, Türkiye Şampiyonlukları aldım. Başkan bey çağırdı beni, Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne üye yaptı. Şimdi de kulüp adına yarışmalara katılıyorum. Kulüp adına katıldığım yarışmalarda şimdiye kadar 6 madalya kazandım. Bundan sonra da amacım dünya şampiyonu olmak. Daha önce dünya şampiyonasına katıldım, 95 yaşındaki insanlar 42 kilometre koşuyorlardı, bende neden böyle olmayayım dedim azmim biraz daha gelişti en sonda bu seviyeye geldim. Şimdi amacım kupa ve madalya getirmek" diye konuştu.

"Çok çalışmazsam derece alamam"

Başarısını düzenli antrenman yapmaya borçlu olduğunu kaydeden İçyer, "Her sabah hemen hemen 40 kilometre koşuyorum.Amacım Yenişehir Belediyesi adına sporcu yetiştirmek, Türkiye şampiyonu ve uluslararası yarışmalarda şampiyon çıkarmak. Master sporcuyum ama gençlerin yüzde 98'ini geçiyorum. Mesela on bin sporcunun katıldığı yarışlarda ilk iki yüzün içerisinde oluyorum. Master sporcuyuz ama çalıştığımız için, çok çaba sarf ettiğimiz için gençleri yarışlarda geçiyoruz. Eğer çok çalışmazsak zaten derece alamayız. Çok kuvvetli yaş gruplarımız var. Şimdiye kadar hemen hemen 80'in üzerinde madalya kazandım. 30 tane kupam var. Üç tane Balkan şampiyonluğum var, Avrupa ikinciliği, dünya dördüncülüğüm var, uluslararası çok şampiyonluklarım var. Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Tarsus'ta şampiyonluklarım var. Gaziantep'te ikinci oldum, Kayseri'de birinci oldum, Toroslar'da ikinci oldum.Yenişehir Belediyesi adına yarışmaya başladığım bir yıldan bu yana Türkiye şampiyonasında 4 birinciliğim,2tane ikinciliğim var. Bundan sonraki hedefim gençleri spora kazandırmak ve dünya şampiyonasına katılmak. Başkanımız Abdullah Özyiğit'e sonsuz teşekkür ediyorum.Onun destekleri sayesinde bu seviyeye geldim.Bundan sonra amacım gençlere hizmet etmek, onları çalıştırmak ve onları şampiyon yapmak" dedi.

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