Polis memuru evinde ölü bulundu
Düzce'de görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Samet Özdemir, kendisinden haber alamayan babasının ihbarı üzerine evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen genç polisin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Son 3 gündür ağır grip belirtileri yaşadığı öğrenilen Özdemir için tören düzenlenirken, cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi.
- Düzce'de görevli 30 yaşındaki polis memuru Samet Özdemir, babasının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.
- Samet Özdemir'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
- Özdemir'in son 3 gündür ağır grip geçirdiği öğrenildi.
Düzce'de görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Samet Özdemir, kendisinden haber alamayan babasının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Yaklaşık 3 gündür ağır grip geçirdiği öğrenilen genç polisin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
BABASI HABER ALAMAYINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 yıllık polis memuru Samet Özdemir'den uzun süre haber alamayan babası, durumdan şüphelenerek oğlunun meslektaşlarına ulaştı.
İhbar üzerine Aziziye Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi.
EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren ekipler, 30 yaşındaki polis memurunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Samet Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
3 GÜNDÜR AĞIR GRİP GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Yapılan ilk incelemelerde genç polis memurunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen Özdemir'in son 3 gündür ağır grip belirtileri yaşadığı ifade edildi.
MEMLEKETİ ZONGULDAK'A UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Samet Özdemir için Düzce Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personeli, yakınları ve sevenleri katıldı.
Genç polis memurunun cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi.