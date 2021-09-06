Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kentteki okulları ziyaret etti
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Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kentteki okulları ziyaret etti

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kentteki okulları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentteki çeşitli okulları ziyaret etti.

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentteki çeşitli okulları ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koca, Mezitli Anaokulu, Mersinli Ahmet İkokulu, Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu ile Tevfik Sırrı Gür Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, yüz yüze eğitime geçişi coşkuyla karşıladıklarını belirtti.

Okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik hazırlıklarının tamamlandığını aktaran Koca, "Bizler tüm eğitimcilerimizden, velilerimizden ve öğrencilerimizden bireysel olarak da gerekli tedbirleri eksiksiz almalarını rica ediyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte hareket edersek salgın sürecini sağlıkla atlatabiliriz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm ulusumuza, memleketimize hayırlar getirmesi temenni ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de sağlıklı, başarılı, verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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