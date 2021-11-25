Mersin Devlet Opera ve Balesi "Gala Konseri" verdi - Haberler
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Gala Konseri" verdi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünya operalarının koro bölümlerinden oluşan "Gala Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünya operalarının koro bölümlerinden oluşan "Gala Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini Davide Damlani, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

MDOB orkestrası ve korosu sahne aldığı konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal üstlendi.

Konserde, Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Giuseppe Verdi ve Aleksandr Borodin'in ünlü operalarından eserler seslendirildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Gala Konseri verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi Gala Konseri verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi Gala Konseri verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi Gala Konseri verdi

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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