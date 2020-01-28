: Mersin'den elazığ ve malatya'ya 7 tır yardım

28.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:41

Mersin'den Elazığ ve Malatya'ya 7 TIR yardım

MERSİN'de Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) yer alan firmalar tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 7 adet yardım TIR'ı gönderildi.

Vali Ali İhsan Su'nun katılımı ile Organize Sanayi Bölgesi'nde bir araya gelen sanayiciler, sağladıkları temel ihtiyaç malzemelerini TIR'lara yükleyerek dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya illerine gönüllü olarak gönderdi. 7 TIR dolusu gıda, ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan depremzedelerin kullanımına uygun ürünleri MTOSB Başkanı Sabri Tekli önderliğinde özenle seçen sanayiciler ve firma yetkilileri tek yürek oldu.

Türkiye'nin yardımseverliği ve birliktelik gücünü vurgulayan Vali Su, yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederek, vatandaşların yardım yapmadan önce mutlaka AFAD Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Su, 'Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Depremi hisseden bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle günlerde ülkemizin yardımseverliği ve birlikteliği çok önemli. MTOSB ve AFAD Başkanlığı koordinesinde yardım tırlarımızı oluşturduk. Ayni yardım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; AFAD Başkanlığı veya AFAD Müdürlüğü ile irtibata geçerek ihtiyaç durumuna göre hareket etmelidirler. Maddi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da Valiliğimize başvurarak ve SMS yolu ile yardım yapabilirler. Maddi manevi yardımlarını esirgemeyen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum' dedi.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, zor durumda olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Tekli, MTOSB bünyesinde bulunan sanayicilere ve firma yetkililerine yardım tırları için teşekkür etti. Tekli, 'Yaşanan felaketten dolayı hepimiz oldukça üzgünüz. Milletimizin en önemli özelliği zor günlerde birlik olmak ve kenetlenmektir. Zor günlerde her zaman olduğu gibi bugünde zorda kalanlara yardıma koşmak hepimizin görevidir. Bu bağlamda yardımlarını esirgemeyen başta sanayicilerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu acı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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