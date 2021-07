Mersin'deki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen mahalle sakini, üzüntüsünü anlattı Açıklaması

Mersin'in Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen Durmuş Ali Göl, çok sayıda anısını barındıran doğup büyüdüğü evin yanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınında, Karaseki Mahallesi'nde doğup büyüdüğü tek katlı ev kullanılamaz hale gelen 63 yaşındaki Durmuş Ali Göl, evinin son halini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Yangın çıktığı sırada yaylada olan ve evinde bulunan 100 yaşındaki annesini kurtarmak için bölgeye giden Göl, annesini kurtarsa da çocukluğunun geçtiği evinin zarar görmesine engel olamadı. Yangından sonra kullanılamaz hale gelen evini gezen Göl, çocukluk anılarının geçtiği noktada duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Göl, yangın nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Canlarına bir zarar gelmediği için şükrettiğini dile getiren Göl, evinin babasından yadigar olduğunu kaydetti.

Çok büyük üzüntü içerisinde olduklarını dile getiren Göl, "Evimi böyle görünce ağlamaktan duramadım. Çocukluğum bu evde geçti. Tüm anılarım gitti. Çamaşır makinem, dolabım, her eşyam gitti. Her şey yandı. Yapacak bir şey yok. Yanınca evi tanıyamadım. Her şey kül olmuş. Kapısı, penceresi yanınca ev değişik bir hale gelmiş. Babam yaptırmıştı." diye konuştu.

"Yangınla içimize acı, zehir çöktü"

Göl, şunları kaydetti:

"Yangınla içimize acı, zehir çöktü. İçimizde bir sızı var. Bir anda böyle görünce acı yaşadım. Tek olumlu yönü içerisinde kimse yoktu. Cana gelen mala gelsin hesabı oldu. Ona şükrediyoruz. Yangın bu tarafa gelince 100 yaşındaki annemi buradan çıkardık. Arabayla götürdük. Annemi kurtardık. Mahallemizde yaşlılar yaşıyor zaten. Çok acı bir durum. Çocukluğum burada geçti. 3 sefer damdan düştüm. Şimdi böyle görünce... Çok zor. Mahallemizin 4 tarafı dağ ile çevrili, yemyeşil alandı. Aydıncık'ın en güzel yerlerindendi. Ne yapalım artık. Bir afet oldu, gitti."

Durmuş Ali Göl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi açıklamasının önemli olduğunu belirterek, "Yapılacak yardımlar iyi. Bir kişiye destek verilse, su verilse o da önemli. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Devletimize şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 28 Temmuz'da orman yangını çıkmıştı. Devam eden yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmişti. Başka mahallelere ve ilçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere sıçramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu