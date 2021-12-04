Mersin'deki CHP mitingine kaç kişi katıldığı tartışmalarına son verecek görüntü - Haberler
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Mersin'deki CHP mitingine kaç kişi katıldığı tartışmalarına son verecek görüntü

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

CHP'nin Mersin'deki mitingine az sayıda kişinin katıldığına dair iddiaların ardından CHP Genel Başkan Başdanışman Demiz Demir, alanın yukarıdan çekilmiş en net görüntüsünü paylaştı.

MERSİN (Haberler.com) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla bugün Mersin'de gerçekleştirdiği ilk mitingin ardından katılımcıların sayısı tartışma konusu oldu. Tartışmalara son verecek görüntü CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Meclisi üyesi Deniz Demir tarafından paylaşıldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Demir'in "Nasıl kalabalık mı?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda miting alanındaki kalabalığın yüksek bir noktadan çekildiği görüntüler yer alıyor.

Mersin'deki CHP mitingine kaç kişi katıldığı tartışmalarına son verecek görüntü

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Emre İliksiz
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