Mersin'deki CHP mitingine kaç kişi katıldığı tartışmalarına son verecek görüntü

MERSİN (Haberler.com) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla bugün Mersin'de gerçekleştirdiği ilk mitingin ardından katılımcıların sayısı tartışma konusu oldu. Tartışmalara son verecek görüntü CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Meclisi üyesi Deniz Demir tarafından paylaşıldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Demir'in "Nasıl kalabalık mı?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda miting alanındaki kalabalığın yüksek bir noktadan çekildiği görüntüler yer alıyor.