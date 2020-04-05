Mersin'de sağlık çalışanları için belediyeden ücretsiz tesis hizmeti
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Vahap Seçer, Macit Özcan, Mersin

Mersin'de sağlık çalışanları için belediyeden ücretsiz tesis hizmeti

Mersin'de sağlık çalışanları için belediyeden ücretsiz tesis hizmeti Korona virüs salgını sürecinde kentte hizmet veren sağlık çalışanlarının sevdiklerine risk taşımamaları için Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 156 yataklı tam donanımlı konaklama tesisi, hizmet vermeye...

05.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:59
Mersin'de sağlık çalışanları için belediyeden ücretsiz tesis hizmeti

Mersin'de sağlık çalışanları için belediyeden ücretsiz tesis hizmeti

Korona virüs salgını sürecinde kentte hizmet veren sağlık çalışanlarının sevdiklerine risk taşımamaları için Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 156 yataklı tam donanımlı konaklama tesisi, hizmet vermeye başladı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde kentte hizmet veren sağlık çalışanlarının sevdiklerine risk taşımamaları için hayata geçirilen 156 yataklı tam donanımlı konaklama tesisinin, hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Kompleksi yerleşkesinde hazır hale getirilen tesis, yüzde 70 doluluk oranıyla sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı. Tek kişilik odalarda kalan sağlık çalışanlarının günlük 3 öğün yemek, çamaşır yıkama ve ütüleme gibi ihtiyaçları eksiksiz ve ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Tesisin dezenfeksiyonuna ve temizliğine büyük özen gösterilirken, sağlık çalışanlarının sağlık merkezlerine ulaşımını ise Büyükşehir Belediyesinin servis araçları sağlıyor.

"Tesisimiz yüzde 70 oranında dolulukla hizmet vermeye devam ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, sağlık çalışanlarının bu tarz bir tesise ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Başkanımız Vahap Seçer'in açıklamaları doğrultusunda, kısa bir süre önce belediyemize ait olan bir tesisimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunduk. Tesisimiz yüzde 70 oranında dolulukla hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın çalıştıkları sağlık merkezlerine de servis hizmetimiz var. Sağlık çalışanlarımızın böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Bu tesiste kalan tüm sağlık çalışanlarımız, tek kişilik odalarda kalıyor ve hijyen kurallarına burada maksimum seviyede özen gösteriliyor" dedi.

"Şu aşamada ihtiyacımız olan her şey belediye tarafından karşılanıyor"

Özel bir hastanenin Başhekimi Mehmet Süleyman Şakar ise barınma noktasında daha önce yaptıkları birtakım girişimlerin olumsuz sonuçlandığını, ancak Başkan Seçer'in açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını belirterek, "Personelimin riski ailesine taşımakla ve kalacak yerle ilgili ciddi sıkıntıları vardı. Otel hizmeti veren birkaç yerle görüştük ama işletmeler bizleri toplu bir şekilde kabul edemeyeceklerini söyledi. Başkanımızın açıklamasından sonra da biz belediye ile iletişime geçtik. Benimle beraber yaklaşık 15-20 personelin kaydını yaptırdık. Başkanımız sağ olsun, bizlere ücretsiz servis sağladı. Burada günde 3 öğün yemek çıkıyor. Tek kişilik odalarda konaklıyoruz. Şu aşamada ihtiyacımız olan her şey karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin destek ve önlem paketini kamuoyuyla paylaşırken, "Bu süreçte yoğun emek sarf eden sağlık çalışanlarının barınmaları için bünyemizde bulunan 156 yataklı tesisi hazır hale getirdik. Kriz Merkezimiz üzerinden talepte bulunan sağlık çalışanları buradan ücretsiz olarak yararlanıyor" demişti.

Mersin'de sağlık çalışanları için belediyeden ücretsiz tesis hizmeti

Kaynak: İHA

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Mersin'de sağlık çalışanları için belediyeden ücretsiz tesis hizmeti
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