Mersin'de sağlığına kavuşan kazazededen sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde geçen yıl kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve 6 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan kadın, sağlık personeline teşekkür etti.

Zübeyde Keller (35), kazadan bir yıl sonra, tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına çiçek veren Keller, yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Keller, gazetecilere, 9 Eylül 2020'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandığını söyledi.

Hastanede gözünü açtığında doktorunun "Bugün senin doğum günün" dediğini anlatan Keller, "Kazanın üzerinden bir yıl geçti. Süreç boyunca benimle ilgilenen personele teşekkür etmek istedim. Sağlığıma kavuşmam için ellerinden geleni yapan tüm personele teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ufak tefek rahatsızlıklarının bulunduğunu fakat kendi işini yapabildiğini belirten Keller, fizik tedavinin sürdüğünü ifade etti.

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Hakan Ercüment Gökçay da geldiğinde durumu kritik olan Keller'i uzun süre yoğun bakımda takip ettiklerini dile getirdi.

Hastanın tedaviye yanıt verdiğini aktaran Gökçay, "Kendisi bugün ayrı bir sürpriz yapmış. Çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Bu kadar ayrıntılı teşekkür edilmesi bizi mutlu etti ama daha önemlisi onu ayakta yeniden görmek." dedi.

Başhekim Erman Eker ise "Kızımıza yeni hayatındaki ilk doğum gününde mutluluklar diliyorum. Umarım bundan sonra bu tür talihsizliklerle karşılaşmaz." ifadesini kullandı.

Keller, daha sonra "Yeni hayatımın ilk doğum günü, iyi ki doğmuşum" yazılı pastayı sağlık personeliyle birlikte kesti.