MERSİN'DE ORMAN YANGINI
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MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına yangın hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, gün içinde Türkiye genelinde 20 yangın çıktığını ve bunun 18'inin kontrol altına alındığını kaydetti. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktığını dile getiren Pakdemirli, o noktaya da ekiplerin sevk edildiğini söyledi. Pakdemirli, bu yangınlar dışında kırsal alanlarda çıkan 7 yangının da kontrol altına alındığını bildirdi.

'EN NİHAYETİNDE BU BİR SAVAŞ'

Pembecik Mahallesi'nde sabah 08.40'ta çıkan yangına 15 dakika içinde müdahalenin başladığını ifade eden Pakdemirli, Yangının çıkış sebebi, kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor. İnsan kaynaklı olması üzerinde duruluyor. Yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 20 su ikmal aracı ve 850 personel müdahale ediyor. Yangın, 650 hektar alanı etkiledi fakat bu alanın her yeri yanmış diyemeyiz. Yangın, atlamalı olarak devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu bu bölgede rüzgar yer yer 50 kilometrelik hızla saldırı yapıyor. Bu sebeple yangın büyüdü. Müdahalemiz sürüyor. En nihayetinde bu bir savaş. Ne zaman bitireceğimiz henüz belli değil. Ekipler, aydınlık olan son saatleri en verimli müdahaleyle geçiriyor. Can ve mal kaybımız yok. Yerleşim yerlerinde hasar ya da risk oluşturacak bir durum yok. Sadece Pembecik Mahallesi'ndeki 50 evi tedbir amaçlı boşalttık dedi.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını) Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette'
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