05.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:49

Mersin'de öğrenciler sahil temizliği yaptı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Adanalıoğlu sahilinde düzenlenen temizlik kampanyasına katıldı

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde, öğrenciler tarafından kıyı temizliği yapıldı.

Bir kolejin çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, 'Tek evimiz dünya' adıyla gerçekleştirdiği kıyı temizlik sosyal sorumluluk projesine Akdeniz Belediyesi de destek verdi. Proje kapsamında Türkiye'deki bütün kıyı kesimlerinde eşzamanlı temizlik yapıldı.

Adanalıoğlu sahilinde düzenlenen temizliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, birim müdürleri, okulun öğretmen ve öğrencileri, fen işleri ile çevre koruma kontrol ekipleri katıldı. Öğrencilerin, çevrenin korunması ve temizliği hakkında yaptığı konuşmanın ardından söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Rize'den Hatay'a kadar Türkiye'nin 8 bin 333 kilometrelik tüm kıyı sahillerinde aynı anda başlayan etkinlik nedeniyle, okul yönetimine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Gültak, Akdeniz Belediyesi olarak aynı bölgede daha önce de farklı okular ve sivil toplum örgütleriyle birlikte birçok kez temizlik çalışması yaptıklarını hatırlatarak, "Geçmişte, 20-25 yıl boyunca Adanalıoğlu sahilinde çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgeye 5 bin ton toprak dökerek, yıllar içinde biriken tonlarca çöpün üzerini örttük ve kirliliği ortadan kaldırdık" dedi.

"Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız" diyen Gültak, şöyle devam etti; "Akdeniz Belediyesi olarak, halkımızın temiz, sağlıklı ve düzenli çevre hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yerli ve yabancı gençlerin katılımıyla sahillerimizde temizlik kampanyaları düzenliyoruz. Caretta deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yuvalandığı Kazanlı sahilimizi temizleyip, yuvaları koruma altına alıyoruz."

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını da kaydeden Gültak, Akdeniz bölgesindeki tüm okullardan öğrencilerle birlikte temizlik kampanyaları düzenleyeceklerini de belirtti. Konuşmaların ardından öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla Adanalıoğlu sahil şeridindeki çöp ve atıklar toplanıp bölge temizlendi.

Kaynak: İHA