Mersin'de kurtuluş coşkusu Zafer Yürüyüşüyle doruğa ulaştı

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Toroslar Belediyesinin geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşüne Mersinlilerin ilgisi yoğun oldu. Temsili olarak cepheye mermi taşıyan kadınların kağnı ile katıldığı yürüyüşte, mehteran takımının çaldığı marşlarla coşku doruğa ulaştı.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Gününün 100. yıl dönümü kutlamaları, sabah saat 08.00'de merkez Toroslar Belediyesi önünde başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sabahın erken saatlerinde yürüyüş için belediye önünde toplanan Mersinliler, 3 Ocak 1922'de Mersin'i Fransız işgalinden kurtaran ataları için yürüdü. Vatandaşlara, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.

Mersinliler, mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde belediye binası önünden yürüyüşe başladı. Kağnı ve cepheye mermi taşıyan kadınlarla Milli Mücadele'nin temsili olarak gerçekleştirildiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, kalpaklarıyla Zafer Yürüyüşü yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılan vatandaşlara, güzergah boyunca caddelerdeki ve balkonlardaki Mersinliler de sevgi gösterinde bulundu. Kuvayi Milliye Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanına ulaşan kortejin önünde bisikletli gurup yer alırken, eşek üzerinde yürüyüşe katılan köylü teyze de kutlamaların odağında yer aldı. Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı.

"Bu yıl kurtuluşumuzun 100. yılını kutluyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yürüyüş esnasında İHA muhabiri ile duygularını paylaştı. 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunu kutlayan Yılmaz, "Bu yıl kurtuluşumuzun 100. yılını kutluyoruz. 1918'de önce İngilizler, sonra Fransızlar, Mersin'imizi ve çevre illeri işgal ettiler. Kuvayi Milliyeciler bir araya geldiler, milli irade ve milli ruhla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kuvayi Milliyeciler birleşti ve düşmanı Anadolu'dan attık, cumhuriyetimizi kurduk. 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Kan veren, can veren, alın teri akıtan herkesi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

Zafer Yürüyüşüne vatandaşın ilgisinden ve coşkusundan son derece memnun olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Binler bu yürüyüşe katıldı bugün. Her yıl bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türk bayraklarımızla, kalpaklarımızla bu ruhu hep beraber yaşatacağız" diye konuştu. - MERSİN