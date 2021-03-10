Mersin'de kayalıklara çarparak batan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı
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Mersin'de kayalıklara çarparak batan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı

10.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:06
Mersin'de kayalıklara çarparak batan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarparak batması sonucu yaralanan 13 kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarparak batması sonucu yaralanan 13 kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde Suriye uyrukluların olduğu teknenin gece saatlerinde alabora olması üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ulaştıkları batan teknede bulunan 13 kişiyi kurtararak karada bekleyen ambulanslara taşıdı.

Yaralılar, tedavi için Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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