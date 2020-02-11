Mersin'de kar yağdı erik ağaçları çiçek açtı

11.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:22

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açarken, ilçe merkezine 5 kilometrelik mesafeye ise kar yağdı.



Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava devam ederken Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.



Kar yağışı ile birlikte Silifkeliler 5 kilometrelik mesafede bulunan Çamdüzü mevkiine gelerek karın yağışını izleyip, fotoğraf çektiler.



Erik Üreticisi ve Keben Mahalle Muhtarı Murat Temur, ülkenin birçok yerinde kar ve yağmur etkili olurken Silifke'nin Keben Mahallesi'nde örtü altındaki erik ağaçlarının çiçek açtığını söyledi.



İlk erik hasadının Mart ayının ilk haftasında yapılacağını ifade eden Temur, Göksu Vadisi'ndeki Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile ilçe merkezindeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde erik üretimi yapıldığını söyledi.



Seradaki ağaçlara çiçek döneminde bir bebek misali baktıklarını ifade eden Temur, "Bölgemizin mikro klima özelliğinden dolayı meyvelerimizde erkencilik sağlıyoruz. Örtü altına almakla erkenciliği biraz daha öne çektik. Kısmet olursa Mart'ın 10'u gibi ürün elde etmeyi düşünüyoruz. Bu günlerde hem kar yağışı hem de yağmur nedeniyle geceleri eksi derecelere düştüğü için sera içinde açan çiçeklerin zarar görmemesi için soba yakarak ısıyı yüksek tutmaya çalışıyoruz" dedi.



İlk hasatta yüksek fiyat beklentilerinin olduğunu söyleyen Temur, "Geçtiğimiz yıl ilk erkenci erik kilosu 300-350 TL arasında değişen fiyattan satılırken bu yıl da bu rakamın yüksek olmasını bekliyoruz. Bakım, gübreleme ve ilaçlama gibi girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için fiyatlarında yüksek olmasını bekliyoruz" dedi.



Ocak ayı ile birlikte 4 ay boyunca sürekli serada bulunduklarını ifade eden Üretici Murat Temur, "Kaliteli ve iyi verim alabilmek için yaklaşık 3-4 ay serada bekliyoruz. Çocuklarımızdan daha çok bu ağaçlarla ilgileniyoruz. Umarım emeğimizin karşılığını alırız. bölgemizde yaklaşık 30 ayrı serada 100 dönümün üzerinde erik serası buluyor. Tüm erik üreticileri gibi bizlerde iyi bir çiçek dönemi sonrası kaliteli verim ve yüksek fiyat beklentisindeyiz" dedi.



Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı Silifke genelindeki tüm seracılar, don olayına karşı seralarında soba yakıp sıcaklığı yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, "Bölgemizdeki örtü altındaki erikler çiçek açmaya başladı. Yaklaşık 1 hafta daha çiçek dönemi devam edecek. Mart ayının 10'un dan sonra da hasat başlayacak. Tüm üreticilerimize berekli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.



Yaklaşık Silifke merkezde 5 yıldır kar yağışı olmadığı için bir çok vatandaş da yar yağışını görebilmek için Çamdüzü mevkiine geldi. Vatandaşlar Çamdüzü mevkisinde bulunan Kıbrıs Şehitliğindeki tankla birlikte karlar altında bol bol fotoğraf çektiler. - MERSİN

Kaynak: İHA