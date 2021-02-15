Mersin'de ihtiyaç sahibi 14 bin 292 aileye "bebek paketi" dağıtıldı
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Mersin'de ihtiyaç sahibi 14 bin 292 aileye "bebek paketi" dağıtıldı

15.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:38
Mersin'de ihtiyaç sahibi 14 bin 292 aileye

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6-12 aylık bebekler için hayata geçirilen El Bebek Gül Bebek Projesi kapsamında, 14 bin 292 aileye bebek paketi ulaştırıldı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6-12 aylık bebekler için hayata geçirilen El Bebek Gül Bebek Projesi kapsamında, 14 bin 292 aileye bebek paketi ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyor.

İçerisinde bebek bezi, mama, şampuan ve ıslak mendilin yer aldığı bebek paketleri, her ay belirlenen adreslere dağıtılıyor.

Aileler, bebekleri 1 yaşına gelen kadar hizmetten faydalanabiliyor.

Şu ana kadar 14 bin 292 aileye destek verilen proje devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sosyal hizmet uzmanı Fatma Akgün Hörlek, projenin Kovid-19 sürecinde başladığını bildirdi.

Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını belirten Hörlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu paketlere ulaşmak için 6-12 aylık bebeğe sahip olmak en önemli kriterimiz. İkinci kriter de asgari gelir düzeyine ya da asgari ücretin daha altında bir gelir düzeyine sahip olmak. Aileler, TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi'ne 0 324 185 00 00 numaralı WhatsApp hattından ulaşarak istenen belgeleri göndermek koşuluyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Bebeğimiz 6 aylıktan 12 aylığa gelene kadar sürekli olan bir hizmet olacak. Kriterleri taşıyan vatandaşlarımızın evlerine kadar paketlerimizi teslim ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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