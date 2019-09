Mersin'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

19.09.2019 00:48

Kaynak: DHA

MERSİN Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması amacıyla kayyum atanan belediyelerle ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığı duyuruldu.Suçun işlenmesinin önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/a ve 11/c maddelerine istinaden Valilik Makamının 16 Eylül 2019 tarih ve 19/2333 sayılı oluru ile; söz konusu PKK/KCK terör örgütü ile ittisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması sebebiyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince 17 Eylül 2019 tarihinden itibaren 15 gün boyunca yasaklanmıştır."