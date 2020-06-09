Mersin'de 'dumansız' tatbikat Mersin'de 'dumansız' tatbikat Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı düzenlendi Çok sayıda ekibin katıldığı tatbikatta, yangın riski dolayısıyla bölgede ateş yakılmadı Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper: "Orman yangınlarının çıkış Çıkan yangınlara baktığımız zaman...

Mersin'de 'dumansız' tatbikat

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı düzenlendi

Çok sayıda ekibin katıldığı tatbikatta, yangın riski dolayısıyla bölgede ateş yakılmadı

Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper: "Orman yangınlarının çıkış Çıkan yangınlara baktığımız zaman yüzde 90'ı vatandaş kaynaklı"

MERSİN - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dumansız yangın tatbikatı düzenlendi. Çok sayıda ekibin katıldığı tatbikat gerçeği aratmazken, yangın riski dolayısıyla bölgede ateş yakılmadı. Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, "Çıkan yangınlara baktığımız zaman yüzde 90'ı vatandaş kaynaklı" dedi.

Kuyuluk Orman işletme Müdürlüğü'ndeki ormanlık alanda yangınlarda görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. Yangın riski dolayısıyla tatbikatta ateş kullanılmadı. Eğitim esnasında personelin yangına müdahale refleksi ölçüldü. Tatbikat öncesi konuşan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, kazasız belasız bir yangın sezonu geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi. Özellikle bu dönemde orman yollarının kesinlikle açık olması gerektiğini vurgulayan Akkuş, "Havuzlarımızın doluluk oranı, bakımları, etrafındaki güvenlik tedbirleri alınması gerekiyor. Boş havuzumuz varsa bu ayın 15'ine kadar mutlaka dolması gerekiyor. Tatbikat esnasında eksikliklerimizi göreceğiz, buna yönelik de yeni çalışmalar yapacağız. Bu eğitimlerimiz, tatbikatlarımız boşu olunduğu müddetçe sürecek. Yangında hakikaten eğitiminiz tamsa, eksiğimiz yoksa panik yapmaya gerek yok. Arkadaşlardan özellikle rica ediyorum yangınlarda panik yapmayın. Sizin can güvenliğiniz herşeyin önündedir. Seri ve hızlı hareket edeceğiz ama panik yapmadan hareket edeceğiz. Biz şu anda orman yangınlarına 15 dakika içinde müdahale edebiliyoruz. Biz bunu 10 dakikaya kadar çekebiliriz. Çünkü ekip arkadaşlarımızın çalışmalarını geçmiş yıllardan beri biliyoruz. Gerekli tedbirleri alıp, hazır beklediğimiz zaman 10 dakikaya da düşürebileceğimize inanıyorum.

"Orman yangınlarının çıkış nedenine baktığımızda yüzde 90'ı vatandaş kaynaklı"

Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, 3 senedir bu görevde olduğunu ve en çok önemsediği konunun eğitim olduğunu dile getirdi. Orman yangınlarıyla mücadeledeki stratejilerini 3 ana başlıkta ele aldıklarını vurgulayan Alper, "Bunları önleme, söndürme ve rehabilitasyon olarak sıralıyoruz. Önleme faaliyetleri içerisinde de birinci sırada eğitim yer alıyor. Orman çalışanlarının yanında halkın bilinçlendirilmesini de önemli. Orman yangınlarının çıkış nedenine baktığımızda yüzde 90'ının vatandaş kaynaklı olduğunu görmekteyiz. O yüzden bizim buradaki hedef kitlemizin insan olduğunu gerek orman içerisinde gerek orman bitişiğindeki köylülerin yangın çıkarma riskini minimuna indirebilmek için bu insanların eğitilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"Hedefin doğru seçilmesi gerekir"

Hedefin doğru seçilmesi gerektiğinin altını çizen Alper, "Eğer ki biz hedefi doğru tespit edip, o hedefi kökten çözeme gitmediğimiz sürece bu işte başarılı olma şansımız yok. O yüzden diyoruz ki en önemli konu eğitimdir. Çalışma arkadaşlarımız ve vatandaşlar ne kadar eğitimli olursa yangın çıkma riski minimuna iner. Eğer gerçekten biz önleme faaliyetlerimizi en yüksek düzeyde gerçekleştirebilirsek yangın çıkmasını önlemiş oluruz. Yangın çıkmadıkça da gerek söndürme gerek rehabilitasyon gibi diğer faktörlerle uğraşmaya gerek duymayız. Elbette insan dışında diğer faktörlerden de yangın çıkabilir. Bu şekilde de yangın çıktığında ekiplerimiz bilgili, donanımlı olursa çıkan yangınlara anında erken müdahaleyle yangını kontrol altına alırız. Biz açık alanda çalışıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz hizmet tüm dünya insanlarına yapılan bir hizmettir. Çünkü kurtarmış olduğumuz bir ağacın atmosfere verdiği oksijeni dünyadaki bütün insanlar teneffüs etmektedir. Bu bilinç içerisinde çalışmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çok sayıda personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA