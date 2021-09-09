Mersin Büyükşehir'in Beyazsinek Mücadelesi Sürüyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yoğun olarak görülen, canlılara zarar vermeyen fakat vatandaşlara rahatsızlık yaşatan beyazsinekle mücadelesini sürdürüyor.

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yoğun olarak görülen, canlılara zarar vermeyen fakat vatandaşlara rahatsızlık yaşatan beyazsinekle mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, beyazsineklerin yoğun olarak bulunduğu yeşil alanlar başta olmak üzere parklar, yollar, yürüyüş alanları ve vatandaş sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeleri ilaçlıyor.

İlaçlama birimi ekipleri, beyazsinekle mücadele mesaisine sabahın erken saatlerinde başlıyor. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talep ve şikayetler üzerine de ekiplerini yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, 5 adet mist blower ve holderli 5 araçla ilaçlama çalışması yürütüyor.

"İl genelinde beyazsineğe karşı yeşil alan mücadelesini yürütüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde Saha Denetim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Bülent Gül, bitki örtüsünde hızlı bir şekilde çoğalan beyazsinek mücadelesine aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, "Beyazsinekler genel olarak açık tarla alanlarından, tarımsal faaliyette bulunulan yerlerden, seralardan, meyve bahçelerinden ayrıca limana gelen bazı gemilerin getirdiği ürünlerden şehrimize doğru gelmektedir. İl genelinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait sorumluluk ve yetki alanlarımızdaki tüm yeşil alanlarda, kauçuk bitkisi, çimler, diğer ağaçlar, otsu bitkiler, sazlıklar bunun yanı sıra parklar, cami bahçeleri, çocuk oyun alanları, vatandaşlarımızın özellikle yoğun olarak oturduğu yeşil alanlarda beyazsineğe karşı mücadele yürütüyoruz. 5 tane mist blower dediğimiz büyük araçlarımız ve 5 ekip aracıyla holder dediğimiz sistemle yeşil alan mücadelesi vermekteyiz" dedi.

Sıcak ve nemli hava beyazsinek popülasyonunu artırıyor

Havanın sıcak ve nemli olmasından dolayı son günlerde beyazsinek popülasyonunda artış olduğunu kaydeden Gül, beyazsinekle mücadele çalışmalarının sabahın erken saatlerinde başladığını belirtti. Gül, "Sıcaklık ve uygun nem koşullarında daha fazla yumurta bırakıyorlar. Bizler uçkun ve uçan dediğimiz sinekleri öldürürken, yumurtaları tekrardan patlayıp ergin hale, uçan hale gelip hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Bunun için tabii zorlu bir mücadele oluyor" dedi. Beyazsinekle ilgili olarak Mersin Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne gerekli resmi yazıyı yazdıklarını, bitkisel üretim yapılan yerlerde üreyen bu zararlılarla mücadele etmelerini istediklerini belirten Gül, talep etmeleri halinde Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Beyazsineğin insanlara ve diğer canlılara zarar vermediğini, sadece bitki özsuyu ile beslendiğini sözlerine ekleyen Gül, havanın serinlemesiyle beyazsineğin ortadan kaybolacağını ifade ederek, "Beyazsinek sorununa karşı topyekun, hep beraber entegre bir mücadele yapmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanlarda da bu mücadeleyi yapıyoruz. Mücadelemizi verirken çiftçilerimizden de diğer birimlerden de hassasiyetle davranmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha sabretmesini istiyoruz. Bizler görevimizin başındayız. Canla başla tüm ekiplerimizle entegre bir şekilde, şehrimizdeki diğer kurumlarla irtibatta olarak mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Çağdaşkent Muhtarı Hasan Demirel, beyazsinek konusunda vatandaşlardan yoğun olarak ilaçlama talebi aldıklarını, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde ekiplerin her talebe yanıt verdiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın beyazsinekle ilgili çok şikayeti var. Vahap Başkanımdan Allah razı olsun. Ne zaman arasak geliyorsunuz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 9. 9. 2021 09: 28: 10

Kaynak: Habermetre