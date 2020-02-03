Mersin Büyükşehir, EMITT'te 'Bölge Tanıtımını En İyi Yansıtan Stant' ödülünü aldı

03.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:27

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en prestijli turizm fuarları arasında gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT), Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerinin sanal tur yöntemi ile 360 derece tanıtımının yapıldığı 'VR Mersin' projesi ile 'Bölge Tanıtımını Yansıtan En İyi Stant' ödülünü aldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, EMITT'te Mersin'in tarihi, turistik, sosyal, kültürel ve gastronomik özelliklerini tanıttı. Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan ve 30 Ocak'ta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açan 24. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Tüm dünyadan katılımcıların, davetli tur operatörlerinin ve sektörün uzmanlarının, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartıştığı fuarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi de kentin tüm yönleriyle tanıtılması için stant açtı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl fuara "Zarafetin Kenti" sloganıyla katıldı. Büyükşeher Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, balerinler ve baletlerin gösterileriyle Mersin'in tarihi ve sanatı ziyaretçilerle paylaşıldı. Klasik müzik triosu eşliğinde genç balerinler ve baletler fuarda gösterilerini yaparken, sanatsal şov ziyaretçilerden büyük ilgi çekti.



Kentin Zarafeti Projesi kapsamında yapılan gösteride de doğal güzellikleri, tarihi buluntuları ve kent yapıları, limanıyla çok zengin bir şehir olan Mersin'de değişen ve modernleşen Mersin imajını çizmek, modern Mersin'in sanata, tarihe, doğaya, kente ve kent yaşamına önem veren Mersin olduğunu anlatmak ve kenti sanatla anlatmak için bir gösteri yapıldı. Stantlarda, Mersin'e özgü lezzetler de ziyaretçilerle buluştu.



VR Mersin'e 'Bölge Tanıtımını En İyi Yansıtan Stant" ödülü



2016 yılında EMITT'in en teknolojik standı unvanını alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2020'de Mersin'in tarihi, kültürel ve turistik alanlarının 360 derecelik görseller ile tanıtımının yapıldığı "VR Mersin" sunumu ile "EMITT 2020'de Bölge Tanıtımını Yansıtan En İyi Stant" ödülüne sahip oldu. EMITT yöneticileri tarafından verilen ödülü Mersin Büyükşehir Belediyesi adına stant görevlileri aldı.



Ziyaretçiler il genelinde 350'ye yakın noktada hava-kara, gece-gündüz çekimlerinin yer aldığı ve yaklaşık 2 bin 500 panoramik fotoğrafın bulunduğu VR Mersin ile kentin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlere göz atma fırsatı buldu. Ulusal ve uluslararası 8 ödüle sahip olan ve en son geçtiğimiz yıl İstanbul Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde "Kültür ve Destinasyon" dalında en iyi film seçilen VR Mersin, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak adresi oldu.



Başkan Seçer de Büyükşehir'in standında Mersin'i tanıttı



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de fuara ilk gün katılarak, Büyükşehir standında ziyaretçilere kenti tanıttı. Mersin'in, önemli değerleri, tarihi ve kültürel birikimleri olan bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, turizmden daha fazla pay alması gerektiğini söyledi. Seçer, "Teşviklerin bizim bölgeye sağlanması, bazı yatırımların gelmesi gerekiyor. Uluslararası havaalanı yatırımı var, inşaatı uzun süredir devam ediyor bitirilemedi. Taşucu ile Gazipaşa arasında sahil yolu projesi var. Bunların tamamlanması son derece önemli katkılar yapacak" dedi.



Belediye başkanları Mersin standında



Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği fuara, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Mut İlçeleri ile birlikte katıldı. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Başkan İmamoğlu, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yanı sıra büyük bir heyet ile yaptığı ziyaret sırasında Mersin turizmi hakkında stant görevlilerinden bilgi aldı.



Standı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile sanatçı Onur Akın da ziyaret etti.



Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin ile İstanbul Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan da standı ziyaret ederek VR Mersin ile kent turu yaptı. Kaymakam Ayhan, VR Mersin'in son derece etkileyici bir çalışma olduğuna dikkat çekerek, "Anamur ve Mersin'e gitmeden Anamur ve Mersin'de yaşamış gibi oldum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA