Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor
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Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor

20.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:12
Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım ve sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım ve sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, ekipler, Silifke ve Anamur ilçelerindeki ihtiyacı olan vatandaşlara kişisel bakım, ev temizliği, medikal malzeme yardımı ve fizik tedavi hizmetinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri'nde görevli Dr. Ufuk Bakmaz, talep eden vatandaşlara bugüne kadar 40 bin kez evde sağlık ve bakım hizmeti sunduklarını belirtti.

Hizmetten yararlanan Süleyman Buldu, yapılan çalışmayla evinin temizlendiğini belirterek, sunulan hizmetten dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Engelli Arif ve Fatma Çevik çifti de engellerinden dolayı ev temizliğinde zorlandıklarını ve bu hizmetin kalıcı olmasını istediklerini kaydetti.

Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor
Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor
Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor
Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor
Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor
Mersin'de evde bakım hizmetleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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